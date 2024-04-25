​В Колумбии игроку, исполнявшему угловой, метнули нож в голову

Страсти в медельинском дерби - одном из самых преступных городов и без того неспокойной Колумбии. В ходе матча между «Атлетико Насьональ» и «ДИМ» одному из игроков швырнули нож в голову.

Это было в самом конце игры при счёте 2:2. Пабло Сепельини собрался исполнить угловой удар, как вдруг схватился за голову - оказалось, что с трибуны в него швырнули нож. По счастливой случайности, он ударил игрока не острием, а рукояткой - обошлось без кровопускания, хотя и удар рукояткой весьма чувствителен и неприятен.

Ставший героем и жертвой эпизода игрок в прошлом поиграл в Европе - в составе таких клубов, как «Кальяри», «Марибор» и румынская «Университатя Клуж».