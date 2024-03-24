В Боливии умер футболист «Реал Санта-Крус» Бельтран

Шокирующие новости поступают из Боливии. Сообщается, что в этой южноамериканской стране умер 24-летний колумбийский футболист.

Отмечается, что во время тренировки в пятницу нападающий «Реал Санта-Крус» Гильермо Денис Бельтран пожаловался на головокружение и нарушение координации, а затем потерял сознание.

Медики команды немедленно оказали первую помощь игроку, но когда он перестал отвечать на действия медиков, они вызвали скорую.

В итоге по дороге в больницу у Бельтрана остановилось дыхание, попытки реанимировать его не дали результата, передаёт news.de со ссылкой на El Deber.