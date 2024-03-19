​Чемпионат Уругвая прервали из-за нападения на арбитра

Чемпионат Уругвая прерван из-за некрасивого инцидента, произошедшего в матче между «Расингом» и «Пеньяролем», в котором «Пеньяроль» победил со счетом 2:1. Речь идет о нападении на арбитра матча, Федерико Пиккардо стал жертвой одного из агрессивных фанов, но какого клуба, не сообщается.

Жесткая реакция со стороны ассоциации уругвайских арбитров, пригрозивших забастовкой, заставила местные футбольные власти принимать соответствующие меры в виде временной отмены матчей чемпионата после пяти из 15 туров Апертуры. Напомним, что действующим чемпионом страны является клуб... «Ливерпуль» - их Монтевидео.