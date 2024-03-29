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Южная Америка

​Получил красную карточку и три зуботычины - в Мексике скандально удалили с поля вратаря

29 Марта 2024 • 10:58 Комментировать

Неудачно закончился футбольный вечер для Алекса Кейроса - голкипера клуба  «Ребочерос», выступающего в третьей по силе лиге мексиканского футбола.

Матч против «Петролерос Саламанка» складывался для Кейроса и компании неудачно, они уже пропустили два мяча, а тут еще и соперники хулигански повели себя после того, как Кейрос взял подачу с фланга - начали толкать и затирать голкипера. И тот не выдержал, набросившись с кулаками на обидчика.

Но обернулось все неожиданно - сам же голкипер и получил не менее трех «подач» в лицо от полевого игрока «Петролерос», вдобавок, ему еще и показали красную карточку, после чего увезли в госпиталь.


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Евро-Футбол.Ру,
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