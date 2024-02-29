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Агент Обандо оценил шансы эквадорца на переход в топ-клуб эксклюзив

29 Февраля 2024 • 12:33 Комментировать

Известный эквадорский агент Эдвин Энкланда, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Гуаякиль Альена Обандо, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вероятность перехода своего клиента в топовую европейскую команду.

«Обандо действительно считается одним из самых талантливых игроков своего возраста, он может стать большой звездой, если будет работать».

Допускаете ли, что за ним могут следить большие европейские команды?

Я это точно знаю, за ним следит много команд, они понимают его потенциал. «Барселона» уже отклонила несколько предложений и летом будет ждать подходящий вариант. Думаю уже в этом году Альен переберется в Европу.

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Евро-Футбол.Ру,
Альен Обандо
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