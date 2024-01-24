Видаль: «Хочу выиграть что-то важное с «Коло-Коло»

Чилийский ветеран Артуро Видаль вернулся в родную страну и будет выступать за «Коло-Коло». Видаль прокомментировал свое решение:

- Я исполняю свою давнюю мечту. Хочу выиграть что-то важное с «Коло-Коло», применить весь свой зарубежный опыт. Мне не терпится сыграть на полном стадионе, за одну из самых важных в Южной Америке команд. Я возвращаюсь в «Коло-Коло» повзрослевшим, но с юношескими мечтами. Это не выход в отставку, я буду играть, - цитирует слова Видаля клубная пресс-служба.

В Европе Артуро успел поиграть за такие клубы, как мюнхенская «Бавария», миланский «Интер» и даже каталонская «Барселона».