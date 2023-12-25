Итурбе нашёл себя в Парагвае

Бывший полузащитник римской «Ромы» Хуан Мануэль Итурбе нашел себя в парагвайском футболе, аргентинский игрок подписал контракт с «Серро Портеньо». 30-летний футболист проведет в парагвайской команде следующие два года.

Для него речь идет на самом деле о возвращении в родные пенаты - именно в «Серро Портеньо» он начинал свою карьеру. В Италии, помимо «Ромы», Итурбе выступал также за «Верону» и «Торино».

Обладатель двойного гражданства (Аргентина и Парагвай) выбрал выступления за «красно-белых», проведя в составе парагвайской сборной в общей сложности двенадцать матчей.