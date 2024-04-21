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Южная Америка

​Видаль забил и хочет остаться в «Коло-Коло»

21 Апреля 2024 • 19:55 Комментировать

Критикуемый в последнее время Артуро Видаль выдал хороший матч - чилийский полузащитник отметился голом и выверенной игрой в матче своего «Коло-Коло» против «Универсидад Католика» . Его команда победила с минимальным преимуществом и теперь Видаль заявил, что хочет остаться в клубе до 2025 года - когда «Коло-Коло» отметит столетие со дня существования:

- Я в порядке. Я сыграл 50 минут потому что нам предстоит матч в Кубке Либертадорес, мы хотим продолжить там свои выступления. Я хочу быть тут и в следующем году, когда мы отметим столетие со дня основания клуба, - цитирует слова Видаля derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Артуро Видаль Коло-Коло
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