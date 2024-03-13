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Южная Америка

​Видаль проиграл чилийское дерби, но обещал «посмеяться последним»

13 Марта 2024 • 00:56 Комментировать

Известный по выступлениям в «лучших домах Европы» Артуро Видаль вернулся в «Коло-Коло», однако дерби Сантьяго против «Универсидад» для его команды сложилось неудачно - «Коло» проиграл со счетом 0:1. После игры Видаль прокомментировал неудачу:

- Подарили сопернику первый тайм. Но в конце сезона мы еще посмотрим, кто будет смеяться. В среду сыграем в Кубке Либертадорес, это куда важнее, - бодрился Видаль.

А в среду предстоит матч против парагвайцев из «Клуб Спортиво Триниденсе». В турнирной таблице чилийского чемпионата «Коло-Коло» занимает восьмое место, но позади лишь четыре тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Артуро Видаль Коло-Коло
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