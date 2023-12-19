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Южная Америка

​Игрок «Тигреса» умудрился спрятаться от арбитра после получения красной карточки

19 Декабря 2023 • 22:30 Комментировать

В мексиканском чемпионате «Апертуры» пришло время решающих матчей, в ответном финальном матче сошлись между собой «Клуб Америка» и «Тигрес». В дополнительное время, при счете 1:0 в пользу «американцев», арбитр решил удалить с поля игрока «Тигреса» Науэля Гусмана - участника чемпионата мира 2018 года в составе аргентинской сборной, между прочим.

Он схлопотал две желтые карточки за три минуты. Но покидать поле, как предусмотрено правилами (ведь удаленному игроку нельзя находиться, например, на скамейке запасных), Гусману не хотелось. Он воспользовался тем, что арбитр был поглощен спорами с игроками «Тигреса» и спрятался за рекламным щитом за воротами и оттуда досматривал матч.

Правда, ничего хорошего он так и не увидел, его команда в меньшинстве пропустила еще два гола, а Гусману теперь грозит дополнительная дисквалификация за «читерство».


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Евро-Футбол.Ру,
Тигрес Клуб Америка Науэль Гусман ещё теги
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