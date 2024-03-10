​«Сперва пусть учит испанский» - наставник чилийской сборной проигнорировал Бреретона

Английский нападающий Бен Бреретон, поняв, что в состав основной сборной Англии ему не пробиться, решил воспользоваться тем, что его мать чилийка, и подался в состав этой южноамериканской сборной. Предыдущий наставник сборной Чили Мартин Ласарте был только рад этому и лишних вопросов, вызывая перспективного игрока на матчи, не задавал.

Правда, это не помогло Чили пробиться в финальную часть чемпионата мира 2022 года и Ласарте в итоге был уволен. А вот новый тренер сборной, 66-летний Рикардо Гарека, занял другую позицию - он требует от игрока выучить испанский язык.

- Он должен выучить испанский, я считаю это важным. Язык - фундамент всего общения на поле и в раздевалке. У него было достаточно времени заняться этим. И я лично говорил с ним по этому вопросу, - заявил Гарека, слова которого цитирует Derbyderbyderby.it.

Не секрет, что отношения «английского мира» и «испанского мира» не очень хороши - испанцы редко владеют английским, и наоборот. В случае с Южной Америкой неприязни добавляет ситуация с войной между Англией и Аргентиной - у Чили могут быть свои проблемы с Аргентиной, но в такой ситуации Чили, конечно, будет на стороне соседей.

Поэтому требования Гареки, очень возможно. имеют и политический подтекст, как это часто бывает в подобных ситуациях.