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Южная Америка

​Гастон Рамирес решил вернуться на родину

14 Января 2024 • 05:19 Комментировать

Уругвайский футболист Гастон Рамирес, в прошлом выступавший за «Сампдорию» и «Болонью», решил вернуться на родину и подписал контракт с «Пеньяролем». Информация об это появилась с подачи пресс-службы уругвайского клуба. Финансовые условия состоявшейся сделки пока что не сообщаются.

Рамирес уже выступал в «Пеньяроле» ранее - в начале своей карьеры, в сезоне 2009/2010. Помимо итальянского чемпионата, успел поиграть также в Англии - в частности, в таких клубах, как «Халл Сити», «Саутгемпон» и «Мидлсбро».

С 2010 по 2018 год привлекался для выступлений в сборную Уругвая, но в чемпионате мира сыграл лишь один раз - в 2014 году.


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