​Алексис Санчес вышел на третье место в Южной Америке по количеству матчей за сборную

Сборная Чили сыграла в товарищеском матче со сборной Франции, и ветеран южноамериканской команды Алексис Санчес провел на поле почти всю игру - 77 минут. Для Алексиса это был 162-й матч за сборную своей страны, и он вошел в тройку лучших по этому параметру среди всех футболистов Южной Америки.

Позади остались Диего Годин и Гари Медель - они провели по 161 матчу за сборные своих стран, Уругвая и также Чили, соответственно. Впереди остаются двое - это вездесущий аргентинец Лионель Месси со 180-ю матчами, а также эквадорский футболист Хосе Хуртадо, он сыграл 168 матчей за сборную своей страны.