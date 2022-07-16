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Южная Америка

Сборная Перу осталась без главного тренера

16 Июля 2022 • 15:04 Комментировать

Сборная Перу осталась без своего главного тренера, аргентинский специалист Рикардо Гарека покидает команду, с которой работал с 2015 года. Инициатива исходит от Федерации футбола Перу - там решили, что продление контракта с 64-летним наставником нецелесообразно.

Теперь перуанцы будут искать себе нового тренера. Надо заметить, что при Гареке перуанцы добились своего самого лучшего результата за последние полвека в Кубке Америки - в 2019 году они пробились в финал, но проиграли там Бразилии.

Что до Гареки, то он, скорее всего, вернется к работе с клубами. Ранее он в своей долгой тренерской карьере работал исключительно на клубном уровне, сотрудничество с Перу стало для него первым опытом работы со сборной той или иной страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Перу Рикардо Гарека
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