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​Глушаков может продолжить карьеру за рубежом – названа страна

14 Февраля 2024 • 18:10 Комментировать

Известный полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру за рубежом. Зимой опытный футболист проводил сборы с «Ростовом», но затем покинул расположение команды.

Согласно данным Metaratings, 37-летний Глушаков может стать игроком одного из клубов чемпионата Казахстана. Отмечается, что представители хавбека контактировали с казахстанским клубом ещё тогда, когда Денис тренировался с «Ростовом».

Стоит сказать, что Денис Глушаков всю свою карьеру пока проводит в России. В первой части сезона полузащитник представлял костромской «Спартак» в третьем по рангу дивизионе страны.

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Денис Глушаков
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