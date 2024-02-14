​Глушаков может продолжить карьеру за рубежом – названа страна

Известный полузащитник Денис Глушаков может продолжить карьеру за рубежом. Зимой опытный футболист проводил сборы с «Ростовом», но затем покинул расположение команды.

Согласно данным Metaratings, 37-летний Глушаков может стать игроком одного из клубов чемпионата Казахстана. Отмечается, что представители хавбека контактировали с казахстанским клубом ещё тогда, когда Денис тренировался с «Ростовом».

Стоит сказать, что Денис Глушаков всю свою карьеру пока проводит в России. В первой части сезона полузащитник представлял костромской «Спартак» в третьем по рангу дивизионе страны.