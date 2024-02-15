«Кайрат» не рассматривал кандидатуру Глушакова

В «Кайрате» не рассматривали кандидатуру бывшего полузащитника сборной России Дениса Глушакова. Об этом сообщил спортивный директор казахстанского клуба Константин Лежнёв.

- У нас не было контактов с Денисом. Мы его не рассматривали, - приводит слова Лежнёва «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что в услугах бывшего футболиста «Локомотива» и «Спартака» заинтересован клуб из Казахстана.

Глушаков был в расположении «Ростова» на зимних сборах, но контракт с ним не был подписан. Последним клубом Глушакова был «Спартак» из Костромы, который он покинул этой зимой. Сейчас 37-летний футболист находится в статусе свободного агента.