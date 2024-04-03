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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

В казахстанской федерации ответили на вопрос о будущем Адиева

03 Апреля 2024 • 14:37 Комментировать

Рохус Шох, который в Казахстанской федерации футбола занимает пост вице-президента, ответил на вопрос, планируется ли продление контракта с Магомедом Адиевым – главным тренером национальной сборной.

«Это вопрос, на который ответит сам Магомед Адиев. Только он сам может это сделать», - цитирует Шоха Sport24.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Адиев является кандидатом на должность главного тренера «Ахмата».

Отметим, что Магомед Адиев принял сборную Казахстана в апреле 2022 года. С тех пор команда провела 21 матч, в которых показала такие результаты: 11 побед, ничья и 9 поражений.

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