Казахстанский «Аксу» из города Павлодар, занявший в КПЛ по итогу прошлого сезона последнее, 14-е место, снимается с чемпионата страны. Об этом официально сообщило Управление физкультуры и спорта Павлодарской области.

Любопытно, что команда снялась с турнира практически перед первым матчем. Его 1 марта «Аксу» должен был провести с «Жетысу» на выезде, в итоге игра не состоялась.

Напомним, что «Аксу» в прошлом сезоне и вылетел в Первую лигу Казахстана. Но зимой сообщалось, что «Аксу» сохранит своё место в элите так как заменит «Мактаарал», который снялся с КПЛ из-за финансовых проблем.

«Между управлением физической культуры и спорта Павлодарской области и ФК «Аксу» заключен договор на участие в первенстве Республики Казахстан по футболу среди команд Первой лиги на сумму 600 миллионов тенге», — сказано в заявлении Управления.

По состоянию на 1 марта в КПЛ осталось 13 клубов.