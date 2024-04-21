Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Парфёнов прокомментировал победу над «Кайратом»

21 Апреля 2024 • 08:21 Комментировать
Кайрат
1:3
Актобе

Наставник «Актобе» Дмитрий Парфенов дал комментарий после победы в матче пятого тура чемпионата Казахстана против «Кайрата» (3:1).

«Такая победа стала всплеском эмоций для игроков. Здесь получилась другая игра, потому что поле хорошего качества и атмосфера была отличной. Это все повлияло на ход игры. Что касается Оразова, то это было неожиданно. За два часа был такой «сюрприз». Я никак не могу это комментировать. Ждите официальное обращение от клуба», — цитирует специалиста издание Meta-ratings.kz.

Напомним, что хавбек «Актобе» Рамазан Оразов не смог принять участие в матче из-за жалобы «Кайрата» в ФИФА.

К слову, «Актобе» занимает первое место в чемпионате Казахстана, имея в активе 10 очков. «Кайрат» с восемью баллами — на четвертой строчке.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Парфёнов

Новости по матчу

19 Апреля
09:49
Ставка и прогноз на матч Кайрат – Актобе чемпионата Казахстана — 20 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не обыграл «Реал» На Украине во время трансляции фамилию Миранчука специально произносят иначе В «Манчестер Сити» готовятся к уходу Гвардиолы – выбран преемник Кроос: «Рюдигер – единственный, кому я не доверял при исполнении пенальти»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Отменен
Аксу Аксу
Елимай Семей Елимай Семей
0
0
Видео
21.04.24 в 14:30
Астана Астана
Тобол Тобол
1.85 3.50 3.90
Видео
21.04.24 в 17:00
Жетысу Жетысу
Шахтёр Караганда Шахтёр Караганда
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
08:21 · Казахстан
Парфёнов прокомментировал победу над «Кайратом»
03 Апреля
14:37 · Казахстан
В казахстанской федерации ответили на вопрос о будущем Адиева
01 Апреля
22:55 · Россия. Премьер-лига
Эксперт назвал Адиева лучшим кандидатом в тренеры сборной Азербайджана
25 Марта
11:53 · Казахстан
Масалитин объяснил, почему Казахстан провалился в матче с Грецией
22 Марта
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» разошёлся миром с казахстанским клубом Парфёнова
15 Марта
19:52 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник сборной России перешёл в казахстанский клуб
01 Марта
20:24 · Казахстан
«Аксу» снялся с чемпионата Казахстана в преддверии первого матча официально
26 Февраля
12:15 · Казахстан
В матче Суперкубка Казахстана произошла массовая драка
16 Февраля
23:26 · Казахстан
Адиев: «Матч сборных России и Казахстана возможен»
15 Февраля
12:04 · Россия. Премьер-лига
«Кайрат» не рассматривал кандидатуру Глушакова
14 Февраля
18:10 · Казахстан
​Глушаков может продолжить карьеру за рубежом – названа страна
13 Февраля
15:02 · Казахстан
Тренер «Тобола» Чурчич: «Дениса Глушакова точно не рассматривали»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Елимая» Лобанцев: «Можно сказать, что «Астана» — это казахстанский «Зенит»
12 Февраля
19:49 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Факел» отпустил хорватского легионера в Казахстан
06 Февраля
18:26 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» хвалят Зайнутдинова
Все новости
Рекомендуем