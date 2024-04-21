Парфёнов прокомментировал победу над «Кайратом»

Наставник «Актобе» Дмитрий Парфенов дал комментарий после победы в матче пятого тура чемпионата Казахстана против «Кайрата» (3:1).

«Такая победа стала всплеском эмоций для игроков. Здесь получилась другая игра, потому что поле хорошего качества и атмосфера была отличной. Это все повлияло на ход игры. Что касается Оразова, то это было неожиданно. За два часа был такой «сюрприз». Я никак не могу это комментировать. Ждите официальное обращение от клуба», — цитирует специалиста издание Meta-ratings.kz.

Напомним, что хавбек «Актобе» Рамазан Оразов не смог принять участие в матче из-за жалобы «Кайрата» в ФИФА.

К слову, «Актобе» занимает первое место в чемпионате Казахстана, имея в активе 10 очков. «Кайрат» с восемью баллами — на четвертой строчке.