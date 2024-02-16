Адиев: «Матч сборных России и Казахстана возможен»

Магомед Адиев, главный тренер национальной сборной Казахстана высказался о возможности проведения матча между его командой и национальной командой России.

«Такой матч может быть, разговоры шли и до меня доходила информация из федерации футбола, контакты были. Но всё не так просто – у нас есть свои запланированные игры в даты ФИФА», - говорит Адиев для «РБ Спорт».

Тренер добавил, что окончательное решение о проведении матча принимает именно Федерация футбола Казахстана.

Напомним, что в грядущем марте российская сборная проведёт две встречи с крепкими в плане рейтинга ФИФА соперниками – сборными Сербии и Парагвая. Они состоятся 21 и 25 марта. В июне вероятен товарищеский матч против команды Беларуси.