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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Адиев: «Матч сборных России и Казахстана возможен»

16 Февраля 2024 • 23:26 Комментировать

Магомед Адиев, главный тренер национальной сборной Казахстана высказался о возможности проведения матча между его командой и национальной командой России.

«Такой матч может быть, разговоры шли и до меня доходила информация из федерации футбола, контакты были. Но всё не так просто – у нас есть свои запланированные игры в даты ФИФА», - говорит Адиев для «РБ Спорт».

Тренер добавил, что окончательное решение о проведении матча принимает именно Федерация футбола Казахстана.

Напомним, что в грядущем марте российская сборная проведёт две встречи с крепкими в плане рейтинга ФИФА соперниками – сборными Сербии и Парагвая. Они состоятся 21 и 25 марта. В июне вероятен товарищеский матч против команды Беларуси.

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