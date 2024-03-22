«Рубин» разошёлся миром с казахстанским клубом Парфёнова

Казанский «Рубин» в эту пятницу провёл товарищеский матч против казахстанского «Актобе», возглавляет который Дмитрий Парфёнов. Команды победителя не выявили, забив друг другу по голу – 1:1. Сам же матч прошёл в Турции и состоял из двух таймов по 35 минут.

«Рубин» после 20 туров занимает седьмое место в таблице Премьер-лиги, набрав 29 очков. «Актобе» минувшей зимой возглавил российский тренер Дмитрий Парфёнов. При нём «Актобе» успел выиграть в стартовой игре сезона КПЛ в гостях против «Кайсара» (3:1).

«Рубин» же с весны прошлого года возглавляет известный таджикистанский и российский специалист Рашид Рахимов.