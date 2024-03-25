Масалитин объяснил, почему Казахстан провалился в матче с Грецией

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин высказался насчёт поражения сборной Казахстана от Греции. В полуфинале стыковых матчей к Евро-2024 команда Магомеда Адиева была разгромлена со счётом 0:5.

«Возможно, ребятам не хватило опыта, потому что такие игры, где надо здесь и сейчас показывать свой максимум, бывают нечасто», – заключил Масалитин в беседе с «Газета.Ру».

Напомним, в квалификации к Евро-2024 Казахстан набрал 18 очков и занял четвёртое место в группе с такими командами, как Словения, Дания и Финляндия. В финале стыков сборная Греции сразится за выход на чемпионат Европы с Грузией.