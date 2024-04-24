Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Бывший игрок «Брайтона» и ПСВ Локадия мог перейти в «Тобол»

24 Апреля 2024 • 13:53 Комментировать
Астана
2:2
Тобол

Бывший нападающий ПСВ и «Брайтона» Юрген Локадия мог перейти в «Тобол». Об этом рассказал совладелец казахстанского клуба Алимжан Калдияров.

«Юрген Локадия был одним из последних игроков, которого мы могли подписать. Он выступал в «Брайтоне» и ПСВ. Ему всего 30 лет. Очень хороший нападающий, но союз Локадии и «Тобола» не сложился», — цитирует Калдиярова Legalbet.kz.

В настоящий момент 30-летний Локадия выступает за испанский клуб «Аморебьета», с которым у него действует контракт до середины нынешнего года.

Напомним, нападающий выступал за «Брайтон» в период с 2018 по 2022 год. В футболке английского клуба Локадия успел провести 46 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету 62 забитых мяча в составе ПСВ.
 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тобол Юрген Локадия

Новости по матчу

20 Апреля
11:15
Актуальная ставка и прогноз на матч Астана – Тобол чемпионата Казахстана — 21 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Модрич высказался после победы над «Барселоной» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
«Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Канарейкин: «Локомотиву» нужно возвращать себе удачу» Плющев: «Локомотив» поборется за четвёртую игру серии, но она их не спасёт» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
13:53 · Казахстан
Бывший игрок «Брайтона» и ПСВ Локадия мог перейти в «Тобол»
21 Апреля
08:21 · Казахстан
Парфёнов прокомментировал победу над «Кайратом»
03 Апреля
14:37 · Казахстан
В казахстанской федерации ответили на вопрос о будущем Адиева
01 Апреля
22:55 · Россия. Премьер-лига
Эксперт назвал Адиева лучшим кандидатом в тренеры сборной Азербайджана
25 Марта
11:53 · Казахстан
Масалитин объяснил, почему Казахстан провалился в матче с Грецией
22 Марта
18:51 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» разошёлся миром с казахстанским клубом Парфёнова
15 Марта
19:52 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник сборной России перешёл в казахстанский клуб
01 Марта
20:24 · Казахстан
«Аксу» снялся с чемпионата Казахстана в преддверии первого матча официально
26 Февраля
12:15 · Казахстан
В матче Суперкубка Казахстана произошла массовая драка
16 Февраля
23:26 · Казахстан
Адиев: «Матч сборных России и Казахстана возможен»
15 Февраля
12:04 · Россия. Премьер-лига
«Кайрат» не рассматривал кандидатуру Глушакова
14 Февраля
18:10 · Казахстан
​Глушаков может продолжить карьеру за рубежом – названа страна
13 Февраля
15:02 · Казахстан
Тренер «Тобола» Чурчич: «Дениса Глушакова точно не рассматривали»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Елимая» Лобанцев: «Можно сказать, что «Астана» — это казахстанский «Зенит»
12 Февраля
19:49 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Факел» отпустил хорватского легионера в Казахстан
Все новости
Рекомендуем