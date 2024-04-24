Бывший игрок «Брайтона» и ПСВ Локадия мог перейти в «Тобол»

Бывший нападающий ПСВ и «Брайтона» Юрген Локадия мог перейти в «Тобол». Об этом рассказал совладелец казахстанского клуба Алимжан Калдияров.

«Юрген Локадия был одним из последних игроков, которого мы могли подписать. Он выступал в «Брайтоне» и ПСВ. Ему всего 30 лет. Очень хороший нападающий, но союз Локадии и «Тобола» не сложился», — цитирует Калдиярова Legalbet.kz.

В настоящий момент 30-летний Локадия выступает за испанский клуб «Аморебьета», с которым у него действует контракт до середины нынешнего года.

Напомним, нападающий выступал за «Брайтон» в период с 2018 по 2022 год. В футболке английского клуба Локадия успел провести 46 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Также на его счету 62 забитых мяча в составе ПСВ.

