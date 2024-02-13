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Тренер «Тобола» Чурчич: «Дениса Глушакова точно не рассматривали»

13 Февраля 2024 • 15:02 Комментировать

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич заявил, что известный российский полузащитник Денис Глушаков не перейдёт в клуб из Казахстана.

По словам специалиста, «Тобол» не рассматривал 37-летнего Глушакова, так как команда нуждается в более молодых игроках.

«Дениса Глушакова точно не рассматривали, потому что ему 37 лет, а нам нужны игроки моложе — и не рассматривали его вообще», — цитирует Чурчича Legalbet.kz.

Напомним, нынешней зимой Глушаков тренировался вместе с «Ростовом», однако в феврале покинул расположение команды. В текущем сезоне опытный футболист выступал за костромской «Спартак», в составе которого провёл семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тобол Денис Глушаков Милич Чурчич ещё теги
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