Тренер «Тобола» Чурчич: «Дениса Глушакова точно не рассматривали»

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич заявил, что известный российский полузащитник Денис Глушаков не перейдёт в клуб из Казахстана.

По словам специалиста, «Тобол» не рассматривал 37-летнего Глушакова, так как команда нуждается в более молодых игроках.

«Дениса Глушакова точно не рассматривали, потому что ему 37 лет, а нам нужны игроки моложе — и не рассматривали его вообще», — цитирует Чурчича Legalbet.kz.

Напомним, нынешней зимой Глушаков тренировался вместе с «Ростовом», однако в феврале покинул расположение команды. В текущем сезоне опытный футболист выступал за костромской «Спартак», в составе которого провёл семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.