В матче Суперкубка Казахстана произошла массовая драка

В Турции состоялся матч за Суперкубок Казахстана между командами «Ордабасы» и «Тобол». Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Ордабасы» - 5:4.

Матч был омрачен массовой дракой болельщиков на стадионе. В середине второй половины встречи, которая проходила в Анталье, на трибунах разгорелся конфликт между фанатами команд из-за того, что сектора не были разделены.

Добавим, что новый сезон Казахстанской премьер-лиги стартует в первых числах следующего месяца.

В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров