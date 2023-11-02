Слуцкий: Я не знаю ничего про «Актобе», я ничего не читаю об этом

Экс-главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о том, что в его услугах заинтересован «Актобе».

Специалист отметил, что ничего не знает про клуб из Казахстана и не читает новости, к тому же он дал понять, что ему не было бы интересно там работать.

«Я могу быть в каких угодно списках, у них, может и Гвардиола там есть, я откуда знаю. Я в коротком, а он в расширенном», - заявил Слуцкий на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Последним клубом 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», с которым он прекратил сотрудничество в ноябре прошлого года. На данный момент он принимает участие в различных шоу на ютубе.