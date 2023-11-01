Мостовой: Слуцкий в Казахстане? Уже смешно

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Актобе».

«Уже смешно. Ну, я думаю, что для него это неплохой вариант, хоть уедет от мата-перемата, которые он здесь устраивает на каких-то непонятных шоу», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Ранее появилась информация о возможном переезде российского специалиста в Казахстан, однако в «Актобе» опровергли данный вброс.

Напомним, последним местом работы 52-летнего Слуцкого был казанский Рубин, который он покинул в ноябре 2022 года.