Экс-игрок ЦСКА Тошич может продолжить карьеру в Венгрии

Экс-футболист московского ЦСКА Зоран Тошич может продолжить карьеру в чемпионате Венгрии, об этом стало известно журналистам издания «Спорт-экспресс». Интерес к 35-летнему сербскому вингеру проявляет «Дебрецен».

Стоит отметить, что 17 января Тошич остался без клуба, покинув казахстанский «Тобол», цвета которого защищал с апреля 2021 года. Между сторонами истек срок действия трудового соглашения.

За «Тобол» Зоран провел 50 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

Что касается «Дебрецена», то команда идет на седьмом месте в чемпионате Венгрии.