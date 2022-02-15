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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Маляров будет выступать за «Актобе»

15 Февраля 2022 • 01:02 Комментировать

Полузащитник Никита Маляров подыскал себе новый клуб - 32-летний футболист будет выступать за «Актобе». Сообщение о контракте с ним появилось на официальном сайте коллектива из Казахстана. Маляров уже присоединился к команде на сборе в турецкой Анталье.

Последним клубом Никиты был волгоградский «Ротор», с которым он расстался в конце января. Уходя, он оставил неплохие показатели - в восемнадцати проведенных матчах текущего сезона Маляров дважды отличился и сделал три голевые передачи. В прошлом в его карьере были такие клубы, как «Спартак» из Нальчика, «Волга» из Нижнего Новгорода, а также «Химки», «Оренбург» и «Кубань».

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Евро-Футбол.Ру,
Актобе Никита Маляров
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