Тихонов покинет «Астану» даже в случае чемпионства

«Астана» лидирует в чемпионате Казахстана и имеет хорошие шансы на то, чтобы оформить «золотой дубль». Но даже при таком успехе россиянин Андрей Тихонов покинет тренерское кресло. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», новые боссы «Астаны» хотят видеть у руля команды своего человека.

Андрей Тихонов работает с «Астаной» с октября прошлого года. За это время под руководством российского специалиста команда провела 42 матча. В них было одержано 24 победы при 9 ничьих и 9 поражениях.

Добавим, что последней командой, которую Андрей Тихонов тренировал в России, были «Крылья Советов».