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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

Тихонов покинет «Астану» даже в случае чемпионства

14 Октября 2021 • 17:17 Комментировать
Астана
...
Кайсар
17.10 15:00

«Астана» лидирует в чемпионате Казахстана и имеет хорошие шансы на то, чтобы оформить «золотой дубль». Но даже при таком успехе россиянин Андрей Тихонов покинет тренерское кресло. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», новые боссы «Астаны» хотят видеть у руля команды своего человека.

Андрей Тихонов работает с «Астаной» с октября прошлого года. За это время под руководством российского специалиста команда провела 42 матча. В них было одержано 24 победы при 9 ничьих и 9 поражениях.

Добавим, что последней командой, которую Андрей Тихонов тренировал в России, были «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Андрей Тихонов
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