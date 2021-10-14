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Чемпионат Казахстана. Казахстанская премьер-лига

​«Я слишком много знаю»: Тихонов отреагировал на информацию о скором уходе из «Астаны»

14 Октября 2021 • 18:35 Комментировать
Астана
...
Кайсар
17.10 15:00

В четверг появилась информация о том, что Андрей Тихонов уйдёт из «Астаны» даже в случае оформления по итогам сезона «золотого дубля». Сам российский специалист дал комментарий на этот счёт.

«Меня не удивляет информация о моём возможном уходе. Я слишком много знаю, чтобы удивляться. Но я не буду об этом говорить», - дал комментарий Тихонов для «Спорт-Экспресса».

Андрей Тихонов занял тренерское кресло в «Астане» в октябре прошлого года. С тех пор в 42 играх у руля казахстанской команды российский специалист отпраздновал 24 побед при 9 ничьих и 9 поражениях.

На текущий момент «Астана» лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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Евро-Футбол.Ру,
Астана Андрей Тихонов
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