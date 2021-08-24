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Казахстан

Курбан Бердыев возглавил «Кайрат» официально

24 Августа 2021 • 16:10 Комментировать
Ордабасы
...
Кайрат
12.09 13:00
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Известный российский тренер Курбан Бердыев возглавил казахстанский «Кайрат», передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что специалист подписал контракт до конца года с возможностью продления ещё на два.

Бердыев наиболее известен по работе в казанском «Рубине», вместе с которым дважды становился чемпионом России. Он также возглавлял «Ростов». Наставник находится без работы с 2019 года. Недавно сообщалось, что Бердыев являлся одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной России, однако эту должность занял Валерий Карпин.

Напомним, что «Кайрат» является трёхкратным чемпионом Казахстана.

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Евро-Футбол.Ру,
Кайрат Курбан Бердыев
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