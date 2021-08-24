Известный российский тренер Курбан Бердыев возглавил казахстанский «Кайрат», передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что специалист подписал контракт до конца года с возможностью продления ещё на два.

Бердыев наиболее известен по работе в казанском «Рубине», вместе с которым дважды становился чемпионом России. Он также возглавлял «Ростов». Наставник находится без работы с 2019 года. Недавно сообщалось, что Бердыев являлся одним из главных претендентов на пост главного тренера сборной России, однако эту должность занял Валерий Карпин.

Напомним, что «Кайрат» является трёхкратным чемпионом Казахстана.