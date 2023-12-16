Тренер «Торпедо-БелАЗ»: «Кокорин - футболист высокого уровня»

Наставник «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Молош высказал мнение о российском форварде Александре Кокорине, ныне выступающем за кипрский «Арис».

«Он мастеровитый футболист, по его техническим и тактическим действиям видно, что он игрок высокого уровня. Он делает разницу. От футболистов его уровня и его позиции этого и ждут», - цитирует тренера Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокорин поучаствовал в 13 поединках за «Арис» во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. Трудовое соглашение Александра рассчитано до конца июня 2024 года. Его трансферный ценник – один миллион евро.