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Тренер «Торпедо-БелАЗ»: «Кокорин - футболист высокого уровня»

16 Декабря 2023 • 11:04 Комментировать

Наставник «Торпедо-БелАЗ» Дмитрий Молош высказал мнение о российском форварде Александре Кокорине, ныне выступающем за кипрский «Арис».

«Он мастеровитый футболист, по его техническим и тактическим действиям видно, что он игрок высокого уровня. Он делает разницу. От футболистов его уровня и его позиции этого и ждут», - цитирует тренера Metaratings.ru.

В текущем сезоне Кокорин поучаствовал в 13 поединках за «Арис» во всех турнирах, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. Трудовое соглашение Александра рассчитано до конца июня 2024 года. Его трансферный ценник – один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Дмитрий Молош Торпедо-Белаз ещё теги
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