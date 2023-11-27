Игрок «Спартака» Зорин стал чемпионом Беларуси в составе минского «Динамо»

Российский полузащитник Даниил Зорин, выступающий на правах аренды за минское «Динамо», стал чемпионом Беларуси. Контракт 19-летнего футболиста принадлежит московскому «Спартаку».

«Динамо» завоевало золотые медали за один тур до окончания национального чемпионата. Стоит сказать, что минский коллектив стал чемпионом страны впервые за последние 19 лет.

Отметим, что Зорин внес весомый вклад в результаты «Динамо», ведь в десяти матчах за команду он смог забить семь голов. Кроме того, на счету хавбека две результативные передачи.

Контракт Зорина со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 100 тысяч евро.