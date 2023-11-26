Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси впервые за 19 лет

26 Ноября 2023 • 17:45 Комментировать
Белшина Бобруйск
0:4
Динамо Минск

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 29-го тура чемпионата Беларуси между бобруйской «Белшиной» и минским «Динамо». Разгромную победу на выезде со счётом 4:0 одержал столичный клуб.

Таким образом, «Динамо», в составе которого в аренде выступает полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин, за тур до конца чемпионата гарантировало себе золотые медали, ведь отрыв от гродненского «Немана», который занимает второе место в турнирной таблице, составляет уже семь баллов.

Минский клуб в восьмой раз в своей истории стал победителем национального чемпионата и впервые с 2004 года выиграл золотые медали. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Минск

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Белшина Бобруйск Белшина Бобруйск
Динамо Минск Динамо Минск
0
4
22.00 8.20 1.11
Видео
Окончен
Сморгонь Сморгонь
Динамо-Брест Динамо-Брест
3
1
Видео
Окончен
БАТЭ БАТЭ
Неман Гродно Неман Гродно
3
2
2.70 3.45 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Ноября
17:45 · Беларусь
Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси впервые за 19 лет
17 Ноября
11:56 · Россия. Премьер-лига
Зорин: «Когда вернусь в «Спартак»? Этой зимой»
09:56 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Спартака» Зорин: «Лидеры чемпионата Беларуси не затерялись бы в РПЛ»
16 Ноября
22:31 · Беларусь
Белорусская бригада арбитров обслужит матч сборных России и Кубы официально
01 Ноября
16:48 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» зимой усилится воспитанником «Динамо» слухи
31 Октября
12:09 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Урала» Малькевич сравнил РПЛ с чемпионатом Беларуси
26 Октября
20:12 · Россия. Премьер-лига
Губерниев объяснил, почему не видит клубы из Беларуси в РПЛ 1
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Лапочкин высказался на тему работы в РПЛ судей из Беларуси
14:33 · Россия. Премьер-лига
​Член исполкома РФС не думает, что клубы Беларуси захотят играть в РПЛ
24 Октября
18:00 · Россия. Премьер-лига
Директор «Торпедо-БелАЗ» - о клубах Беларуси в чемпионате России: «Это может быть первенство мирового уровня»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Объединение чемпионатов России и Беларуси? Это здорово!» 1
23 Октября
19:47 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Команды из Беларуси усилят РПЛ» 1
21 Октября
17:56 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о возможности участия белорусских команд в чемпионатах России по футболу 1
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Только за»: президент «Урала» о включении белорусских клубов в РПЛ
12:17 · Россия. Премьер-лига
Глеб высказался об идее включения белорусских клубов в чемпионат России
Все новости
Рекомендуем