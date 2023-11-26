Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси впервые за 19 лет

Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 29-го тура чемпионата Беларуси между бобруйской «Белшиной» и минским «Динамо». Разгромную победу на выезде со счётом 4:0 одержал столичный клуб.

Таким образом, «Динамо», в составе которого в аренде выступает полузащитник московского «Спартака» Даниил Зорин, за тур до конца чемпионата гарантировало себе золотые медали, ведь отрыв от гродненского «Немана», который занимает второе место в турнирной таблице, составляет уже семь баллов.

Минский клуб в восьмой раз в своей истории стал победителем национального чемпионата и впервые с 2004 года выиграл золотые медали.