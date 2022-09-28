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Чемпионат Беларуси. Белорусская Высшая лига

Стало известно, кто может стать главным тренером сборной Беларуси

28 Сентября 2022 • 02:35 Комментировать (1)

В сборной Беларуси назрела смена тренера, место Георгия Кондратьева может занять другой специалист. В шести матчах Лиги наций команда набрала лишь три очка в противостоянии не с самыми сильными соперниками - сборными Азербайджана, Казахстана и Словакии.

Как уточняет «Прессбол», наиболее вероятным кандидатом на место Кондратьева в случае его отставки является нынешний наставник «Минска» Вадим Скрипченко. Он хорошо знаком российским любителям футбола, так как в прошлом трудился в российском чемпионате Премьер-лиги, с такими командами, как «Урал», самарские «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Беларуси Вадим Скрипченко
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Сентября 2022 в 02:42
В Беларуси один "тренер" на все времена... Он незаменим...
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