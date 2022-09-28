Стало известно, кто может стать главным тренером сборной Беларуси

В сборной Беларуси назрела смена тренера, место Георгия Кондратьева может занять другой специалист. В шести матчах Лиги наций команда набрала лишь три очка в противостоянии не с самыми сильными соперниками - сборными Азербайджана, Казахстана и Словакии.

Как уточняет «Прессбол», наиболее вероятным кандидатом на место Кондратьева в случае его отставки является нынешний наставник «Минска» Вадим Скрипченко. Он хорошо знаком российским любителям футбола, так как в прошлом трудился в российском чемпионате Премьер-лиги, с такими командами, как «Урал», самарские «Крылья Советов» и махачкалинский «Анжи».