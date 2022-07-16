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Товарищеские матчи по футболу

Действия Головина в атаке помогли «Монако» сыграть вничью с «Интером»

16 Июля 2022 • 23:34 Комментировать
Интер Милан
2:2
Монако
окончен

«Интер» и «Монако» провели товарищеский матч, готовясь к старту нового сезона. В первой части встречи блистал Александр Головин, постоянно раздавая проникающие передачи партнерам. Одна из них сработала ближе к концу первого тайма, когда хавбек вывел в отрыв Виссама Бен-Йеддера. Головин забил и сам, переиграв голкипера в два касания в самом дебюте игры. Всего же он провел на поле 45 минут.

«Интер» ответил голами Роберто Гальярдини и Кристьяна Аслани - 2:2.

Протокол игры  
Интер Милан2:2Монако
  7'Головин Александр (0:1)
  30'Бен-Йеддер Виссам (0:2)
(1:2) Гальярдини Роберто42'  
(2:2) Аслани Кристьян59'  
Ханданович СамирД'Амброзио ДанилоДармиан МаттеоБелланова РаульАслани КристьянМхитарян ГенрихГосенс Робин 46' (Лазаро Валентино ( 46') Лукаку РомелуМартинес ЛаутароДимарко ФедерикоГальярдини Роберто
Запасные: Чалханоглу ХаканДе Врей СтефанКордац АлексБарелла НиколоБастони АлессандроАгум ЛюсьенБрозович МарселоДюмфрис ДензелОнана АндреКорреа ХоакинДжеко Эдин
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси АксельМарипан Гильермо 45' (Матсима Крислен ( 45') Фофана ЮссуфБадьяшиль БенуаМатазо ЭлиоКайо ЭнрикеФолланд КевинБен-Йеддер ВиссамГоловин Александр
Запасные: Марселен ЖанЯкобс ИсмаилПеле МамадуЖелсон МартиньшМагасса СунгутуМинамино ТакумиАгилар РубенЛукас ЖанДидийон ТомасАклиоче МахнесЛемаршаль Феликс
16 июля. Стадион "Stadio Paolo Mazza (Ferrara)".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Монако Александр Головин
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