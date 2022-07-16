Действия Головина в атаке помогли «Монако» сыграть вничью с «Интером»

«Интер» и «Монако» провели товарищеский матч, готовясь к старту нового сезона. В первой части встречи блистал Александр Головин, постоянно раздавая проникающие передачи партнерам. Одна из них сработала ближе к концу первого тайма, когда хавбек вывел в отрыв Виссама Бен-Йеддера. Головин забил и сам, переиграв голкипера в два касания в самом дебюте игры. Всего же он провел на поле 45 минут.

«Интер» ответил голами Роберто Гальярдини и Кристьяна Аслани - 2:2.