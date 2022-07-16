Действия Головина в атаке помогли «Монако» сыграть вничью с «Интером»

«Интер» и «Монако» провели товарищеский матч, готовясь к старту нового сезона. В первой части встречи блистал Александр Головин, постоянно раздавая проникающие передачи партнерам. Одна из них сработала ближе к концу первого тайма, когда хавбек вывел в отрыв Виссама Бен-Йеддера. Головин забил и сам, переиграв голкипера в два касания в самом дебюте игры. Всего же он провел на поле 45 минут.
«Интер» ответил голами Роберто Гальярдини и Кристьяна Аслани - 2:2.
Протокол игры
|7'Головин Александр (0:1)
|30'Бен-Йеддер Виссам (0:2)
|(1:2) Гальярдини Роберто42'
|(2:2) Аслани Кристьян59'
Ханданович Самир•Д'Амброзио Данило•Дармиан Маттео•Белланова Рауль•Аслани Кристьян•Мхитарян Генрих•Госенс Робин46' (Лазаро Валентино (46') •Лукаку Ромелу•Мартинес Лаутаро•Димарко Федерико•Гальярдини Роберто
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель•Марипан Гильермо45' (Матсима Крислен (45') •Фофана Юссуф•Бадьяшиль Бенуа•Матазо Элио•Кайо Энрике•Фолланд Кевин•Бен-Йеддер Виссам•Головин Александр
16 июля. Стадион "Stadio Paolo Mazza (Ferrara)".