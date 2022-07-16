Головин отметился двумя результативными действиями за тайм в матче с «Интером»

Полузащитник «Монако» Александр Головин записал на свой счёт гол и результативную передачу в первой 45-минутке товарищеского матча против «Интера».

Экс-хавбек ЦСКА вывел свою команду вперёд уже на седьмой минуте встречи, проходящей в Италии, а на 30-й минуте ассистировал Виссаму Бен Йеддеру, удвоившему преимущество монегасков. Незадолго до перерыва «нерадзурри» отыграли один мяч – отличился Роберто Гальярдини.

В прошедшем сезоне Александр Головин стал автором четырёх голов и восьми голевых передач, проведя 40 матчей за «Монако» во всех турнирах. Контракт российского полузащитника с французским клубом рассчитан до 2024 года.