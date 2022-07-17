Головин – о матче с «Интером»: «Мы смотрелись достойно»

Полузащитник сборной России и французского «Монако» Александр Головин прокомментировал исход товарищеской встречи против миланского «Интера» (2:2), в которой футболист отметился голом и результативной передачей.

«Получился отличный спарринг с серьезным, статусным соперником. Такие игры очень нужны во время подготовки, чтобы по-настоящему поверить в себя. Думаю, мы смотрелись достойно. Как ни крути, личные показатели тоже важны, поэтому, конечно, я рад и забитому мячу, и голевой передаче. Тем более в ворота такого противника», - приводит слова Головина Sport24.

В тот же самый момент, Головин отметил, что результат товарищеского матча нельзя сильно переоценивать. Он заявил, что клубу важно пройти качественную подготовку к новому сезону, чтобы достойно выступить в квалификации Лиги чемпионов и чемпионате Франции.