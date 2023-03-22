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Кубок России

Гладилин: «Участие клубов Медиалиги в Кубке России — очень положительный эксперимент»

22 Марта 2023 • 23:38 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Валерий Гладилин поделился своим мнением об участии медиакоманд в Кубке России.

«Участие клубов Медиалиги в Кубке России — очень положительный эксперимент. Привлекает много медиаструктур, а болельщики активно реагируют на это», - цитирует Гладилина «Чемпионат».

Специалист отметил невысокое, по его мнению, качество демонстрируемого футбола со стороны медиаклубов, однако сказал, что в будущем можно ожидать процесс его улучшения.

Эксперт заявил, что необходимо и дальше поддерживать участие таких коллективов в официальных российских соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Валерий Гладилин медиалига
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