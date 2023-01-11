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Кубок России

Генеральный директор «Зенита» Медведев оценил формат Фонбет Кубка России

11 Января 2023 • 01:29 Комментировать

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о формате проведения Фонбет Кубка России.

«Формат с двумя путями — это интересно, но итоги будем подводить после финала», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс». На вопрос о возможных изменениях в регламенте Российской премьер-лиги функционер отказался отвечать, отметив, что такие обсуждения нужно оставить до рассмотрения руководством РПЛ.

Напомним, что в новом розыгрыше Кубка команды высшего дивизиона проводят групповой этап, после чего формируются две сетки. «Зенит», занявший третье место в своём квартете, попал в Путь регионов, в первом раунде которого встретится с ульяновской «Волгой» 25 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
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