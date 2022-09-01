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Кубок России

Чернышов – об «Амкале»: «Я слышал, в команде есть игроки уровня ФНЛ» эксклюзив

 
01 Сентября 2022 • 21:15 Комментировать

Ветеран «Спартака», а ныне главный тренер «Мохаммедана» Андрей Чернышов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о проходе «Амкала» в 1/64 финала Кубка России.

«Я так понимаю, что в составе команд собрано много бывших футболистов, которые в профессиональный футбол играли. Я слышал, что есть игроки уровня ФНЛ, ребята, которые не играли на уровне главных команд, но обучались в спортивных школах. Они ведь не пришли из офиса… Это люди, которые имеют отношение к футболу.

Всегда возможны сюрпризы в одном конкретном матче, когда команда может настроиться. Взять только несколько примеров из Германии, Англии… Когда команда из низших дивизионов побеждала грандов. Была история, когда команда из низшего дивизиона встречалась с лондонским «Арсеналом», а вратарь на скамейке запасных ел сэндвич. Повторюсь, бывает такое. Хорошие, обученные ребята, которые имеют отношение к футболу, тренируются, не так как профессионалы… О Кубке всегда говорили, что этот турнир полон сюрпризов», — сказал Чернышов.  

Вчера, 31 августа, клуб Медиалиги «Амкал» победил «Тверь» (1:0) в рамках 1/126 финала Кубка России. На следующей стадии московский клуб сыграет против «Звезды» из Санкт-Петербурга.


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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Андрей Чернышов Волга Тверь Звезда Санкт-Петербург Амкал
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