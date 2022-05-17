20 тысяч билетов на финал Кубка России были проданы за 4 часа

Первые 20 тысяч билетов на предстоящий финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» были проданы за четыре часа.

Как сообщает телеграм-канал турнира, около 20 тысяч билетов были раскуплены болельщиками буквально за четыре часа. Организаторы отметили, что в ближайшее время в продажу поступит новая партия билетов, так что нужно следить за обновлениями для того, чтобы не упустить момент.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на легендарном стадионе «Лужники». Поединок начнётся в 17.00 по московскому времени.