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Кубок России

20 тысяч билетов на финал Кубка России были проданы за 4 часа

17 Мая 2022 • 11:07 Комментировать

Первые 20 тысяч билетов на предстоящий финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» были проданы за четыре часа.

Как сообщает телеграм-канал турнира, около 20 тысяч билетов были раскуплены болельщиками буквально за четыре часа. Организаторы отметили, что в ближайшее время в продажу поступит новая партия билетов, так что нужно следить за обновлениями для того, чтобы не упустить момент.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на легендарном стадионе «Лужники». Поединок начнётся в 17.00 по московскому времени.

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