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Кубок России

Моро о финале Кубка России: «Главное – победа»

10 Мая 2022 • 21:46 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.

«Абсолютно все равно, кто «Динамо» попадется в финале — «Спартак» или «Енисей». Главное — победа», — заявил Моро «РБ Спорт».

10 мая «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» в полуфинале Кубка России со счетом 3:0. Финал запланирован на 29 мая, матч должен пройти на стадионе «Лужники».  Второй финалист станет известен завтра, 11 мая, им станет победитель пары «Спартак» – «Енисей».

24-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 32 матчах, забил два мяча и отдал две голевые передачи с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Никола Моро
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окончен Динамо Москва 3:0 Алания
11.05  19:30 Спартак Москва ... Енисей 1.48 4.60 6.60
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