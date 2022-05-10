Моро о финале Кубка России: «Главное – победа»

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро поделился ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.

«Абсолютно все равно, кто «Динамо» попадется в финале — «Спартак» или «Енисей». Главное — победа», — заявил Моро «РБ Спорт».

10 мая «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» в полуфинале Кубка России со счетом 3:0. Финал запланирован на 29 мая, матч должен пройти на стадионе «Лужники». Второй финалист станет известен завтра, 11 мая, им станет победитель пары «Спартак» – «Енисей».

24-летний полузащитник в этом сезоне принял участие в 32 матчах, забил два мяча и отдал две голевые передачи с учетом всех турниров.