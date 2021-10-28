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Кубок России

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Краснодару» было реально побороться за Кубок» эксклюзив

28 Октября 2021 • 09:10 Комментировать

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил кубковый матч, в котором «Кубань» обыграла «Краснодар» со счётом 3:0.

- Думаю, такого исхода никто не предполагал. Мне кажется, «Краснодар» просто не настроился, как это часто бывает в матчах между командами разных лиг. Тем более что «Кубань» идёт в нижней части таблицы ФНЛ. В таких матчах команды, которые выше классом, должны перебарывать себя и доставать дополнительные резервы, что ли. Но что-то я не увидел от игроков «Краснодара» сверхусилий. Скорее всего, в рамках чемпионата всё было бы по-другому. А здесь такое отношение… Наверно, думали, что если проиграют, ничего страшного, зачем им этот Кубок. Но с таким составом «Краснодару» реально можно было побороться за трофей.

Я сам участвовал в кубковых играх и не понаслышке знаю, что команды из низших дивизионов выходят на них с огромным настроем и желанием показать себя на фоне соперников из Премьер-лиги. Посмотрите, как игроки «Кубани» выгрызали мяч, не уступали в единоборствах, подстраховывали друг друга, стелились в подкатах. У «Краснодара» с таким желанием играл только Черников, а остальные хотели выехать за счёт класса, но не прокатило.

«Кубань» исполнила свои моменты, хотя могла и ещё забивать. Хорошо, что она сразу реализовала два шанса в первом тайме, потому что неизвестно, как бы всё сложилось без тех двух голов. Я окунулся в атмосферу стадиона «Кубань». Он был главным в крае, пока не построили стадион «Краснодара». Болельщики на трибунах, команда «Кубань», ну и так далее – это напомнило о прошлом.

Я не смотрел матчи «Кубани» в ФНЛ, но читал отчёты и комментарии тренеров. Точилин выражал недовольство составом, но что мы видим сейчас? Не должна команда с такой игрой плестись в хвосте таблицы. Даже на фоне «Краснодара» «Кубань» играла в пас и проводила хорошие комбинации. Дай бог, чтобы у неё всё получилось, чтоб она выбралась со дна таблицы. Желаю ей хорошей игры и удачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Краснодар Кубок России Алексей Селин
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