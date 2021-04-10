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Сёмин: «Не согласен, что у ЦСКА нет шансов в полуфинале Кубка России»

10 Апреля 2021, 00:18,

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России, где «железнодорожникам» предстоит принять на своём поле ЦСКА.

«Локомотив» дважды обыграл ЦСКА в чемпионате России, но я не согласен, что у ЦСКА нет шансов. В полуфинале они будут равны», - цитирует Сёмина sport24.

Во втором полуфинале «Ахмат» в Грозном примет «Крылья Советов», матчи пройдут 21-22 апреля.

Напомним, что в четвертьфинале «Локомотив» в гостях разобрался с «Сочи» (3:1), а ЦСКА на чужом поле не без труда сломил сопротивление тульского «Арсенала» (2:1).

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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