Дзагоев: «Локомотив» этой весной набрал хороший ход»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал итоги жеребьёвки полуфиналов Кубка России, где «армейцы» сыграют в гостях против «Локомотива».

«Локомотив» этой весной набрал хороший ход. Причем произошло это именно после нашего матча в чемпионате, который мы, к сожалению, проиграли», - цитирует Дзагоева пресс-служба «армейцев».

Во втором полуфинале «Ахмат» сыграет с «Крыльями Советов». Отметим, что матчи полуфиналов Кубка России пройдут 21-22 апреля.

30-летний россиянин сыграл пятнадцать матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи.