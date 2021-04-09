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Гендиректор «Ахмата» о жеребьевке Кубка России: «Лучший вариант из всех возможных»

09 Апреля 2021, 21:22,

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об итогах жеребьевки полуфинала Кубка России, где грозненскому клубу предстоит сыграть с «Крыльями Советов».

«Глупо отрицать, что из всех теоретически возможных вариантов, этот лучший, но слабых соперников в полуфинале быть не может», - цитирует Айдамирова sport24.

Во втором полуфинале Кубка России «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА, матчи запланированы на 21-22 апреля.

В российской Премьер-лиге «Ахмат» после двадцати четырёх туров занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в своём активе тридцать два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Крылья Советов, Ахмат, Ахмед Айдамиров
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Комментарии (2)
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0
Santaclayss
09 Апреля 2021, 22:04

Руслан, позорище, проверьте правильность написания названия статьи.

0
Руслан Цимбалюк
09 Апреля 2021, 22:35

Большое спасибо, исправлено :)

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