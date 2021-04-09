Гендиректор «Ахмата» о жеребьевке Кубка России: «Лучший вариант из всех возможных»

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался об итогах жеребьевки полуфинала Кубка России, где грозненскому клубу предстоит сыграть с «Крыльями Советов».

«Глупо отрицать, что из всех теоретически возможных вариантов, этот лучший, но слабых соперников в полуфинале быть не может», - цитирует Айдамирова sport24.

Во втором полуфинале Кубка России «Локомотив» на своем поле примет ЦСКА, матчи запланированы на 21-22 апреля.

В российской Премьер-лиге «Ахмат» после двадцати четырёх туров занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в своём активе тридцать два зачетных балла.