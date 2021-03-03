​«Сочи» - «Локомотив» и другие пары 1/4 финала Кубка России

В среду вечером состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка России.

Пожалуй, наиболее интересной будет дуэль между «Сочи» и «Локомотивом». ЦСКА отправится в гости к тульскому «Арсеналу», а «Ахмат» примет «Уфу». Единственный представитель ФНЛ на этой стадии в лице «Крыльев Советов» сыграет дома против столичного «Динамо».

Четвертьфинальные матчи национального кубка запланированы на седьмое и восьмое апреля. Подробное расписание игр с датами и временем появится позже.

Отметим, что в этом сезоне у Кубка России будет новый обладатель, ведь «Зенит», который является действующим обладателем трофея, сошёл с дистанции уже на стадии 1/8 финала.