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Матчи 1/4 финала Кубка России предложено перенести на месяц

22 Февраля 2021, 16:43,

В календарь Кубка России нынешнего сезона будут внесены изменения. Комиссия по проведению турнира предложила сместить четвертьфинальные матчи на седьмое-восьмое апреля. Решение будет принято двадцать шестого февраля во время заседания Исполкома РФС.

Ранее матч 1/8 финала национального кубка между «Уфой» и «Уралом» из-за сильного мороза был перенесён на третье марта. Как следствие, была перенесена жеребьёвка четвертьфинальной стадии, которая должна пройти в течение трёх дней после завершения матчей 1/8. 

Таким образом, проведение игр 1/4 финала Кубка России второго и третьего марта, как планировалось, невозможно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Кубок России
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