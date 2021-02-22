Матчи 1/4 финала Кубка России предложено перенести на месяц

В календарь Кубка России нынешнего сезона будут внесены изменения. Комиссия по проведению турнира предложила сместить четвертьфинальные матчи на седьмое-восьмое апреля. Решение будет принято двадцать шестого февраля во время заседания Исполкома РФС.

Ранее матч 1/8 финала национального кубка между «Уфой» и «Уралом» из-за сильного мороза был перенесён на третье марта. Как следствие, была перенесена жеребьёвка четвертьфинальной стадии, которая должна пройти в течение трёх дней после завершения матчей 1/8.

Таким образом, проведение игр 1/4 финала Кубка России второго и третьего марта, как планировалось, невозможно.